China Conflict: वायुसेना प्रमुख बोले,चीन के हर दुस्साहस का जवाब देने में सेना सक्षम

नई दिल्ली: पाकिस्तान और चीन लगातार सीमा पर नापाक हरकतें करते रहते हैं. इस समय LAC पर चीन के साथ भारत का तनाव चरम पर है. चीन की गीदड़भभकी और हेकड़ी का करारा जवाब भारतीय सेना दे रही है. इस बीच वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि LAC पर चीन को हर तरीक़े का जवाब देने में सेना सक्षम है.

चीन के हर दुस्साहस का जवाब दे रहा भारत- RKS Bhadauria

#WATCH The emerging threat scenario in our neighbourhood & beyond mandates need to have a robust capability to fight across the entire spectrum of warfare...I can share with you with confidence that operationally, we are amongst the best: IAF chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria pic.twitter.com/SEgfwOUP3E

— ANI (@ANI) October 5, 2020