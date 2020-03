लोकसभा में बोले अमित शाह, 'सोनिया और राहुल के बयानों ने जलाई दिल्ली'

दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि देशभर में CAA और NRC के विरोध में रैलियां निकाली गईं और विपक्ष के बड़े नेताओं के द्वारा लोगों में इसके खिलाफ भ्रम फैलाया गया. दिल्ली में हुए दंगों के लिये रामलीला मैदान में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार बताते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा ने उग्र भाषण देकर लोगों को हिंसा के लिये उकसाया.

अमित शाह ने बताया '27 फरवरी की तारीख से आज तक 700 से ज्यादा एफआईआर हमने दर्ज की है. ये एफआईआर दोनों समुदाय के लोगों पर हुई है. 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं.

Home Minister Amit Shah in Lok Sabha on Delhi violence: Around 60 social media accounts were created on 22md Feb and were closed down on 26th Feb. Police will find those behind them. Social media was used to incite hate. pic.twitter.com/89RdcTpssY

जानिये सोनिया ने क्या कहा था

आपको बता दें कि राम लीला मैदान में नागरिकता कानून के खिलाफ हुई जनसभा में सोनिया ने कहा था- ये समय आर पार की लड़ाई करने का है. अगर हम लोग अब भी सड़कों पर उतरकर अपने हितों के लिये नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा. साथ ही राहुल गांधी ने भी लोगों को प्रदर्शन करने के लिये उकसाया था.

100 से ज्यादा हथियार बरामद- अमित शाह

Home Minister Amit Shah: We did not take the riots casually. Prima facie, I believe that the riots were pre-planned. I assured families of the riot victims that the culprits will not be spared no matter which religion, caste or political party they belong to. #Delhiviolence pic.twitter.com/fPykEqpF9n

— ANI (@ANI) March 11, 2020