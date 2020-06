उत्तरप्रदेश में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की हुई मौत

लखनऊ: कोरोना वायरस के बीच सड़क हादसे लोगों को हिलाकर रख देते हैं. इस महासंकट के दौर में कई सड़क हादसों की खबरें आ चुकी हैं. आज एक और भयानक सड़क हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया. एक्सीडेंट इतना वीभत्स था कि टक्कर होने के साथ ही घटनास्थल पर ही 9 लोगों की मौत हो गयी.

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गयी और एक व्यक्ति घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है. प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर होने से ये दुखद घटना हुई है.

ट्रक और गाड़ी में हुई टक्कर

Pratapgarh: 9 dead and one injured after the car they were travelling in collided with a truck in Nawabganj police station limit. SP says,"the victims were on their way to Bhojpur in Bihar from Rajasthan to attend an event. The injured has been shifted to hospital." pic.twitter.com/Xp5RnUzXHq

