महाराष्ट्र की अकोला जेल में कोरोना विस्फोट, 68 कैदी पाए गए संक्रमित

मुंबईः भारत में महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ हो गया है. यहां संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है. हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. इसमें अक्सर हर नए दिन, पिछले वाले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है. अब मिली नई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र की अकोला जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है. यहां कई कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है.

78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की अकोला जिला जेल के 68 कैदियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है. इसके अलावा जेल के 20 से अधिक अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक रविवार सुबह 78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिनमें से 50 पुरुष कैदी शामिल हैं.

68 inmates in the Akola jail have tested positive for #COVID19 out of which many are asymptomatic. Isolation wards have been made inside the jail. All the arrangements are in place to take care of the inmates: Sanjay Khadse, Deputy Collector, Akola #Maharashtra pic.twitter.com/LsSnSXwvR0

— ANI (@ANI) June 28, 2020