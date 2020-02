टुकड़े-टुकड़े गैंग सक्रिय? प्राइड मार्च में शरजील के सपने को अंजाम देने की उठी आवाज

नई दिल्लीः मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली के दौरान शरजील इमाम का समर्थन किए जाने की बात कही जा रही है. जानकारी के मुताबिक शनिवार (1 फरवरी) को मुंबई के आजाद मैदान में LGBT कम्युनिटी की ओर से प्राइड रैली आयोजित की गई थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि शरजील तेरे सपने को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे. हालांकि ज़ी मीडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. दूसरी तरफ मुंबई पुलिस इस वीडियो के कंटेंट की जांच कर रही है.

आयोजकों ने भी जताई नाराजगी

मुंबई के आजाद मैदान में शनिवार को एक रैली आयोजित की गई थी. इसे Queer आजादी मार्च का नाम दिया गया था. जानकारी के मुताबिक इसी कार्यक्रम में ये नारेबाजी की गई. इस कार्यक्रम की अनुमति देने से पहले मुंबई पुलिस ने आयोजकों से शपथपत्र पर हस्ताक्षर करावाए थे कि इस कार्यक्रम में और किसी मुद्दे पर नारेबाजी नहीं की जाएगी. ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाया है.

इस कार्यक्रम में LGBT कम्यूनिटी के लोग भी शामिल हुए थे. इस नारेबाजी को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी नारेबाजी की वजह से इस कार्यक्रम का असली मकसद खो गया.

भाजपा ने जताया विरोध

कथित तौर पर वीडियो की बात सामने आने पर भाजपा ने नाराजगी जताई है. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह मुंबई पुलिस से इस वीडियो को लेकर बात करेंगे और शिकायत भी दर्ज कराएंगे. उन्होंने इस मामले में जरूरी कार्रवाई किए जाने की मांग की बात कही है.

शरजील ने असम को अलग करने की बात कही थी

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम ने CAA और NRC के मुद्दे पर टिप्पणी की थी. एक वीडियो में सामने आया था कि शरजील असम को भारत से अलग करने की बात कह रहा है. इस विवादास्पद वीडियो के सामने आते ही हर ओर इसका विरोध किया गया. इस मामले पर शरजील पर असम, अलीगढ़ व दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है. शरजील को अभी हाल ही में गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है. दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

