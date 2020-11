Delhi: इस बार भी दीवाली बिना पटाखों वाली, CM Kejriwal ने लगाया बैन

नई दिल्ली: बीते कुछ सालों से दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर रोक जाती है. इस साल भी यही हुआ. राजधानी दिल्ली में इस बार भी लोगों को दीवाली बिना पटाखों के ही मनानी पड़ेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा की.

बढ़ते वायु प्रदूषण का दिया हवाला

Please don't burst crackers at any cost. You're playing with the lives of your own family by bursting crackers. On 14th Nov, 7.49 pm onwards, all 2 crores Delhi citizens will perform Laxmi Puja together. I'll begin Puja which will be telecast live on TV: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/k4GEbJDNBV

— ANI (@ANI) November 5, 2020