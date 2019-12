सीलमपुर हिंसा मामले में 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज की दो FIR

नई दिल्ली: सीलमपुर में मंगलवार को दंगा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पुहंचाने के मामले में छह लोग गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस ने इसी मामले में पहले 5 लोगों को हिरासत में भी लिया था. जिसके बाद अब सूचना आ रही है कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

#UPDATE : A total of 6 people have been arrested by Police in connection with yesterday's Seelampur violence. Raids are being conducted to apprehend some other people who have also been identified. #Delhi https://t.co/48BgdXzM3G

कुछ इस तरह दंगाईयों ने भड़काई हिंसा

केन्द्र सरकार के नए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ लेकर राजधानी के सीलमपुर-जाफराबाद इलाके में उपद्रवियों भारी हंगामा मचाया था. प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की कई बसों में जमकर तोड़फोड़ की थी. यही नहीं दंगाइयों ने जाफराबाद इलाके में पुलिस की वैन में आग भी लगा दी थी.

माहौल इतना बिगड़ गया था कि हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था. पुलिस ने इसी घटना के आधार पर कार्रवाई की है.

कुछ ऐसा था मंगलवार का माहौल-

Delhi: Police use tear gas shells to disperse the protesters after a clash broke out between police and protesters in Jafrabad area, during protest against #CitizenshipAmendmentAct. Protesters also pelted stones during the protest. Two buses have been vandalised. pic.twitter.com/pbxBiARo3Q

— ANI (@ANI) December 17, 2019