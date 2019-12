नागरिकता कानून को लेकर जाफराबाद में प्रदर्शन

नई दिल्लीः राजधानी के सीलमपुर-जाफराबाद इलाके में नागरिकता कानून के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की तीन बसों में जमकर तोड़फोड़ की और जाफराबाद इलाके में पुलिस की वैन में आग लगा दी. हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. प्रदर्शन के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी, 3 मेट्रो के गेट बंद 3

बसों में तोड़फोड़ के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की. इलाके में तनाव बढ़ता देखकर 3 मेट्रो स्टेशन वेलकम, जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपु के एंट्री और एक्जिट गेट भी बंद कर दिया गया. सीलमपुर से प्रदर्शनकारियों का मार्च शुरू हुआ था जो जाफराबाद इलाके में पहुंचकर हिंसक हो गया.

Delhi: Clash breaks out between police & protesters in Jafrabad area, during protest against #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/DIJH0iCoLF

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की अडवाइजरी

इलाके में प्रदर्शन के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अडवाइजरी जारी की है. सीलमपुर से जाफराबाद जानेवाली 66 फीट रोड पर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया है. रविवार को जामिया में भी नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इसके बाद पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा. दिल्ली पुलिस का आज एक विडियो भी जारी किया गया है जिसमें पुलिस पत्थरबाजी नहीं करने की अपील जामिया प्रदर्शन के दौरान कर रही है.

Delhi: Police use tear gas shells to disperse the protesters after a clash broke out between police and protesters in Jafrabad area, during protest against #CitizenshipAmendmentAct. Protesters also pelted stones during the protest. Two buses have been vandalised. pic.twitter.com/pbxBiARo3Q

