आर्थिक पैकेज पर वित्तमंत्री: 'आत्मनिर्भर भारत को दुनिया में दिलानी है पहचान'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर जो संकट आया है, उसके निवारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. उस पर जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 21 वीं सदी के भारत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के हमे स्वदेशी सामान को वरीयता देनी होगी.

MSME क्षेत्र को मिलेंगे 3 लाख करोड़

Rs 50,000 cr. equity infusion for MSMEs through Fund of Funds; to be operated through a Mother Fund and few daughter funds; this will help to expand MSME size as well as capacity: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/fwFe53MdLG

