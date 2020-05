आज के भाषण के पीछे क्या थी पीएम मोदी की असली मंशा? यहां समझिए

नई दिल्ली: मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र(PM Modi) मोदी ने दो बड़े ऐलान किए. जिसमें पहला था कि लॉकडाउन(Lockdown:4) के चौथे चरण का ऐलान. जिसके नए तरीके के नियम कानून 18 मई को घोषित कर दिए जाएंगे. इसके लिए राज्य सरकारों से राय मशविरा किया जा रहा है. लेकिन दूसरा अहम ऐलान 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का था. जिसके दूरगामी परिणाम होंगे. क्योंकि इस विशाल धनराशि से देश के आंतरिक व्यापार की नींव को मजबूत किए जाने का संकेत प्रधानमंत्री ने दिया है.

The post COVID-19 era will bring with it several opportunities and India's track record convinces me we will rise to the occasion and embrace the opportunities ahead. #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/ymqe3bjiml

1. आपदा को अवसर बनाने का संकेत

पीएम नरेन्द्र मोदी कोरोना(Coronavirus) से पैदा हुई मानवीय आपदा को विकास का अवसर बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं. उन्होंने इस बात का स्पष्ट संकेत भी दिया. पीएम ने उदाहरण देते हुआ कहा कि कोरोना संकट आने से पहले देश में पीपीई किट(PPE Kit) और मास्क बहुत कम बनते थे. लेकिन जब कोरोना की वजह से देश को जरूरत पड़ी तो देश के आत्मनिर्भर लोगों ने जीतोड़ मेहनत की.

जिसका नतीजा ये रहा कि भारत में ही दो लाख पीपीई और दो लाख मास्क तैयार करने की क्षमता विकसित कर ली. इस तरह भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया. आपदा को अवसर में बदलने की भारत की दृष्टि उतने ही बड़े अवसर में बदलने वाली है. ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा.

प्रधानमंत्री ने 38 बार अपने भाषण में आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया. जिससे यह साफ होता है कि वह भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं.

यानी हमारा देश किसी भी काम के लिए विदेश पर निर्भर ना रहे. ये प्रधानमंत्री की पवित्र मंशा है.

I cannot forget Kutch in 2001. The devastating quake destroyed a lot but never the determination of the people.

In no time, Kutch bounced back.

The same way, India will. #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/y4PpJngN0p

— Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2020