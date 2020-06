निसर्ग तूफान की तेज रफ्तार से खतरा बढ़ा, महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट

मुंबई: चक्रवाती तूफान निसर्ग की तबाही से बचाव के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की सरकार की तरफ से विशेष दिशा निर्देश दिये गए हैं. इस तूफान की रफ्तार बहुत तेज हो गयी है इस वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है. मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग की रफ्तार बढ़ने से तूफान मध्य भारत को भी अपनी चपेट में ले सकता है. चक्रवाती तूफान के हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है. समुद्र तट से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है.

मुंबई में हाई टाइड की आशंका

Wind speed of about 80 to 90 kmph expected over Maharashtra's Ratnagiri, Sindhudurg & Palghar. Over Gujarat's Navsari & Valsad wind speed of about 60-80 kmph is expected. By midnight it will weaken & by tomorrow morning it will become depression: Mrutyunjay Mohapatra, DGM, IMD https://t.co/VaHes0Ak2D

— ANI (@ANI) June 3, 2020