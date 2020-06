'गांधी परिवार ने देश से किया विश्वासघात',जेपी नड्डा ने सोनिया से पूछे कई सवाल

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर राहुल और सोनिया गांधी की बयानबाजी ने खुद उन्हें ही संकट में डाल दिया है. सेना के त्याग को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने चीनी सम्बंधों पर चुप्पी साधे बैठे हैं. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज फिर से गांधी परिवार के चीन के साथ गुप्त संबंधों पर कई सवाल किए.

देश के साथ कांग्रेस ने किया धोखा- जेपी नड्डा

Rajiv Gandhi Foundation got donations from Chinese Embassy from 2005 to 2009. It received donations from tax havens of Luxembourg every year b/w 2006 to 2009.What does it indicate to?NGOs&companies with deep commercial interests donated money to the foundation:BJP Chief JP Nadda pic.twitter.com/ts7cbvF2ek

— ANI (@ANI) June 27, 2020