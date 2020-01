ननकाना साहिबः भारत ने पाक को लगाई फटकार, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्लीः एक तरफ भारत में नागरिकता कानून को लेकर रार मची हुई है तो दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क में लगातार अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं. पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में घटना इस बात के उदाहरण को पुरजोर तरीके से साबित करती है कि भारत में लागू हुआ नागरिकता कानून कितना जरूरी है. सिखों के पवित्र धर्मस्थलों में से एक पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी की घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने पड़ोसी मुल्क को फटकार लगाई है साथ ही कहा है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कड़ कार्रवाई करे.

पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तानः भारत

भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि वह वह पवित्र धर्मस्थल और सिखों पर हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा में कोई कमी न आए. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा, सिख समुदाय पर हमला और गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की घटना में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार को पवित्र ननकाना साहिब गुरुद्वारे की पवित्रता को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए हर उपाय करने चाहिए.

Ministry of External Affairs: These reprehensible actions followed the forcible abduction and conversion of Jagjit Kaur, the Sikh girl who was kidnapped from her home in the city of Nankana Sahib in August last year. https://t.co/umPpUrncDH

