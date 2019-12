निखत जरीन ने लगाया मेरी कॉम के खिलाफ अभद्र व्यवहार का आरोप

नई दिल्लीः निखत जरीन ने शनिवार को कहा कि वह ओलिंपिक क्वॉलिफायर ट्रायल्स के फाइनल मैच के बाद दिग्गज मुक्केबाज मेरी कॉम के व्यवहार से खुश नहीं हैं. मेरी कॉम ने महिलाओं के 51 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में निखत को 9-1 से हरा दिया. अब मेरी कॉम चीन में होने वाले ओलिंपिक क्वॉलिफायर में खेलेंगी. मैच के बाद जब फैसला सुनाया गया तब निखत ने मेरी कॉम के लिए तालियां बजाईं और जब दोनों पास आईं तो मेरी ने निखत से हाथ मिलाने से मना कर दिया.

23 साल की निखत ने कहा, ‘उन्होंने जिस तरह से मुझसे व्यवहार किया मुझे वो पसंद नहीं आया. जब फैसला आया तो मैंने उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया. एक जूनियर होने के नाते मैं उम्मीद करती हूं कि सीनियर भी हमारा सम्मान करें, लेकिन उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया. मुझे बुरा लगा लेकिन ठीक है.

Nikhat Zareen: I did not like how she (Mary Kom) behaved with me, because when the decision was announced and I tried to hug her, she did not hug me back. Being a junior I expect from seniors that they respect juniors too, so I felt hurt. https://t.co/ebEfeEsk5H pic.twitter.com/RJOJuRmYyW

