Nivar Update: तट से टकराकर दम तोड़ गया तूफान, लेकिन बारिश अब भी जारी

चेन्नई: निवार तूफान (Nivar Cyclone) का लैंडफॉल यानी तटों से टकराने की प्रक्रिया रात में 11.30 बजे से देर रात 2.30 बजे तक चली. बुधवार की देर रात पुडुचेरी (Puducheri) के तट से टकराने के समय इसकी गति पहले की अपेक्षा बेहद कम रह गई थी. जिसकी वजह से तेज हवाओं से होने वाले नुकसान की आशंका समाप्त हो गई.

Very severe cyclonic storm #Nivar weakened and lay as a severe cyclonic storm with wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 kmph at 2:30 am of 26th Nov. It would continue to move north-northwest wards and weaken further into a cyclonic storm during next 6 hours: IMD pic.twitter.com/YGyi8h04By

भारी बारिश का दौर जारी

निवार तूफान की गति तो कम हो गई. जिसके कारण नुकसान ज्यादा नहीं हुआ. लेकिन यह चक्रवाती तूफान जिस तरह समुद्र से नमी लेकर तटीय इलाकों में पहुंचा, उसका असर दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि तमिलनाडु (Tamilnadu) और पुडुचेरी पिछले 17 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है.

Puducherry: Centre of #CycloneNivar crossed coast near Puducherry during 11:30 pm of 25th Nov to 2:30 am of 26th Nov. It then weakened & lay as a severe cyclonic storm at 2:30 am of Nov 26. Winds in NE sector from Puducherry will gradually decrease to 65-75 kmph during next 3 hrs pic.twitter.com/pfzPJJLIYT

— ANI (@ANI) November 25, 2020