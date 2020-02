ओवैसी की गलत बयानी, गोली चलाने वाले के शब्दों को बताया भाजपा का नारा

नई दिल्लीः असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर टिप्पणी की है. इस बार उन्होंने शनिवार शाम शाहीन बाग में हुई फायरिंग को लेकर भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि गोली चलाने वाला वही कह रहा है जो भाजपा दशकों से कहती आ रही है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से सांसद ओवैसी ने शाहीन बाग में फायरिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

युवक ने केवल भाजपा का नारा दोहराया

ओवैसी ने ट्वीट किया कि एक आतंकवादी इसलिए आतंकवादी होता है, क्योंकि वो ऐसा कहता है. दशकों से बीजेपी का युद्ध घोष रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा. इसको शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले युवक ने सिर्फ दोहराया है. उसने आपको बंदूकधारी और लोकतांत्रिक नागरिकों में से एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर किया है. असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले युवक का वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहा है कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी.

A terrorist is one because he says so. For decades, "jo Hindu hitt ki baat karega wahi desh par raj karega" has been @BJP4India’s war cry. This man just echoed it

He’s forced you to choose between gunman’s side or the side of peaceful, democratic citizens

It’s as simple as that https://t.co/8kCedZWCY2

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 1, 2020