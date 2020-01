पाक ड्रोन से भेज रहा था नशा और हथियार, पंजाब पुलिस ने तीन को पकड़ा

चंडीगढ़ः भारत पर अक्सर झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान कभी बाज नहीं आने वाला है. लगातार मुंह की खाने के बाद भी वह नया पैंतरा चलता है, लेकिन मात खा जाता है. ऐसा ही अब पंजाब में पाकिस्तान के साथ हुआ है. पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. भारत-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर जीपीएस आधारित ड्रोन की मदद से नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी करने के आरोप में सेना के एक नायक सहित तीन अरेस्ट हुए हैं.

सीमा पार से पाक भेज रहा है ड्रोन

पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि पकड़े गए लोगों के पास दो चीन निर्मित ड्रोन, 12 ड्रोन की बैटरी, विदेश निर्मित ड्रोन के कंटेंनर, इंसास राइफल की कारतूस, दो वाकी-टॉकी के सेट और भारी मात्रा में ड्रग्स समेत छह लाख 22 हजार रुपये नकद राशि बरामद की गई है. डीजीपी दिनकर ने बताया, उन्होंने एक मॉड्यूल का खुलासा किया है जो सीमा पार से पंजाब में ड्रोन भेज रहा था.

DGP Punjab: We recovered 2 drones - one from Mode village in Amritsar Rural dist, other from Karnal (Haryana). We're looking for one more person. One of the arrested persons is a Naik in Armed Forces. Besides 2 drones we also recovered 2 communication sets&Rs 6,22,000 cash(10.01) https://t.co/uHzMzVjLDc pic.twitter.com/QT8bk5kAWO

इस बात की आशंका है कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों का जखीरा भारत भेजा जा रहा था. इस मामले में हम 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं. डीजीपी ने प्रेस वार्ता के दौरान जब्त किए गए ड्रोन की तस्वीरें भी सामने रखीं.

सेना का नायक भी साजिश में शामिल

डीजीपी ने बताया, कार्रवाई के दौरान दो ड्रोन जब्त किए हैं. इनमें से एक ड्रोन अमृतसर से के एक गांव से और दूसरा करनाल से बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस एक और शख्स की तलाश में जुटी हुई है, पुलिस महानिदेशक गुप्ता ने बताया कि जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सेना में नायक पद पर कार्यरत राहुल चौहान नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है.

उन्होंने कहा, ड्रोन के अलावा 2 कम्यूनिकेशन सेट और 6 लाख 22 हजार रुपये की नकद राशि जब्त की गई है. आशंका जताई है कि नकद राशि तस्करी कर लाए गए मादक पदार्थों की बिक्री से जुटाई गई है.

Dinkar Gupta, DGP Punjab: We have come across a module which was launching drones from India, sending them across the border to fetch drug payloads. We suspect that both drugs & weapons have come to our side from across the border. We have already arrested 3 people. (10.01.2020) pic.twitter.com/nCA22reaBa

— ANI (@ANI) January 10, 2020