कोरोनाः पाक ने अभी तक नहीं ली छात्रों को निकालने में भारत की मदद

नई दिल्लीः दुश्मनी और नफरत ऐसी है कि पाकिस्तान अपने लोगों को मरने के लिए भी छोड़ सकता है. दरअसल चीन में फंसे अपने छात्रों-नागरिकों को निकाल लाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से इनकार कर दिया है. कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे चीन में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. ऐसे में हर देश वहां से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटा है. भारत सरकार भी चीन से अपने नागरिकों को लगातार निकाल रही है.

भारत ने पड़ोसी देशों से भी कहा है कि वह अगर चाहें तो भारत उनके नागरिकों को चीन से निकालने में मदद करने के लिए तैयार है. भारत की इस पेशकश का लाभ मालदीव ने उठाया है. चीन में फंसे मालदीव के छात्र भारतीय विमान से लौट आए हैं. भारत की इस पेशकश का लाभ फिलहाल पाकिस्तान ने नहीं लिया है.

विदेश मंत्री ने दिया जवाब

संसद में भाजपा की सांसद रूपा गांगुली ने सरकार से स्पष्टीकरण पूछते हुए जानना चाहा था कि क्या भारत सरकार चीन के वुहान में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को लाने के लिए भी कोई प्रयास करेगी, क्योंकि देश पहले भी विश्व में इस तरीके से अन्य देशों के नागरिकों की मदद के लिए पहल कर चुका है.

EAM Dr S Jaishankar in Rajya Sabha: We were prepared to bring back not only our people but also those from all our neighbourhood who would have liked to. This was an offer which was made to all our neighbours but only 7 nationals of Maldives chose to avail the offer. #Coronavirus pic.twitter.com/S2lquD7ykm

— ANI (@ANI) February 7, 2020