भारत चीन तनाव: जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच जारी तनाव गम्भीर रूप लेता जा रहा है. मोदी सरकार ने साफ रुख अपना लिया है और सेना को आवश्यक हिदायत दे दी गयी है. भारत सरकार अब चीन को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के साथ एक राय बनाकर पूरी एकजुटता के साथ चीन को सबक सिखाने का मन बनाया है.

पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में भारत-चीन सीमा विवाद पर चर्चा होगी. जिस प्रकार चीन ने धोखे से देर रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर हमला किया वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक था. भविष्य में चीन ऐसा दुस्साहस न कर सके इसलिए मोदी सरकार उसे बड़ा संदेश देना चाहती है.

सर्वदलीय बैठक में होगा देश की राजनीति का निर्धारण

In order to discuss the situation in the India-China border areas, Prime Minister Narendra Modi has called for an all-party meeting at 5 PM on 19th June. Presidents of various political parties would take part in this virtual meeting: PM's Office pic.twitter.com/AwCa1rb3FP

