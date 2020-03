कांग्रेस वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पा रही, दुखी मन से छोड़ी कांग्रेस: सिंधिया

दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया. भाजपा मुख्यालय में सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा में शामिल होने के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई.

उन्होंने कहा कि मैं बहुत व्यथित मन से कांग्रेस छोड़ रहा हूं. कांग्रेस आज वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पा रही है. मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त रही है और राज्य में खनन माफियाओं का बोलबाला है.

पीएम मोदी और अमित शाह का किया शुक्रिया

Jyotiraditya Scindia: I would like to thank JP Nadda ji, PM Narendra Modi, Home Minister Amit Shah that they invited me to their family and gave me a place in it. pic.twitter.com/HA1z21HPyK

भाजपा में शामिल होते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, शाह और नड्डा जी ने भाजपा परिवार में शामिल करके मुझे देश सेवा का अवसर दिया है. पिछले लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा में ऐसा मोड़ आया है जो देश के लिये ठीक नहीं है.

मेरे जीवन में दो तारीख काफी अहम: सिंधिया

Jyotiraditya Scindia: I can say with confidence that the aim of public service is not being fulfilled by that party (Congress). Besides this, the present condition of the party indicates that it is not what it used to be. pic.twitter.com/AGTK1zZwbe

— ANI (@ANI) March 11, 2020