शाहीन बाग के धरने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मॉनिटरिंग कराने की मांग

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले 35 से ज्यादा दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन से दिल्ली के लोगों को खासा परेशानी हो रही है. लोग त्रस्त हैं, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी मस्त हैं. इस बीच कालिंदी कुंज रोड पर CAA के विरोध में धरना प्रदर्शन का मामला देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

Petition filed in Supreme Court seeking directions to police to open Kalindi Kunj Shaheen Bagh stretch closed since Dec15, due to protests against Citizenship Amendment Act. It is filed by advocate Amit Sahni against Delhi HC order which had asked Delhi Police to look into matter

