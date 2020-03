मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर स्पीकर का बयान, 'मुझे 9 विधायकों का इंतजार'

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि वो उन 9 विधायकों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा भेजा था. स्पीकर ने कहा कि वो विधायक मेरे पास नहीं आ रहे हैं लेकिन दूसरी जगहों पर जा रहे हैं. मैं चिंतित हूं कि उन विधायकों के साथ क्या हो रहा है. इससे पहले स्पीकर ने सिंधिया खेमे के 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिये हैं.

फ्लोर टेस्ट पर फैसला कल- स्पीकर

Madhya Pradesh Assembly Speaker Narmada Prasad Prajapati on being asked if floor test will be conducted tomorrow at the state assembly: You will get to know about it tomorrow only. I will not tell you about my decision in advance. https://t.co/VlNgs5DCG8

— ANI (@ANI) March 15, 2020