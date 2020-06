तेल के टैंकर ले जा रही मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी, धू-धू कर जले

विशाखापट्टनमः आंध्र प्रदेश में बुधवार रात एक मालगाड़ी के साथ हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी तेल के टैंकर ले जा रही थी. राज्य के सुरेरेड्डीपलेम और तंगुतुर स्टेशनों के बीच इस मालवाहक ट्रेन में आग लग गई. घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. हालांकि हादसा होने के कारण कई ट्रेनों का रुट डाइवर्ट किया गया है.

4 ट्रेनों का रुट डायवर्ट

जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी जब सुरेरेड्डीपलेम से तंगुतुर स्टेशन के बीच में थी, यहीं रास्ते में मालगाड़ी में आग लग गई. दरअसल मालगाड़ी के कुछ डिब्बे बेपटरी हो गए थे. मालगाड़ी के जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन पर तेल के टैंकर रखे थे. हादसे की वजह से 4 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया.

Andhra Pradesh: Three coaches of a goods train were derailed and caught fire between Surareddipalem and Tangutur stations, late last night. The derailed coaches were carrying oil tankers. Railway Official said, "four trains were diverted in the route, due to the incident." pic.twitter.com/2wjASXMcZB

