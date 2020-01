आखिर क्यों दिग्विजय को अपनी सरकार से ज्यादा आतंकी समर्थक जाकिर पर भरोसा है?

नई दिल्ली: देश के मोस्टवॉन्टेड भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर कांग्रेस का प्रेम फिर जाग उठा है. कभी जाकिर को शांतिदूत बताने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अब जाकिर का एक वीडियो ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं.

Absolutely wrong allegation. Congress never officially supported Dr Zakir Naik. It is true I had addressed a Communal Harmony conference in Mumbai from his platform but you can go through his speech in that conference, at no point he made any communally sensitive statement. https://t.co/RwCWmD3EBQ

— digvijaya singh (@digvijaya_28) January 15, 2020