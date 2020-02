कोरोना का ऐसा कहर, एक बेटा नहीं कर पा रहा मां का अंतिम संस्कार

मुंबई: कोरोना वायरस ने चीन समेत दुनिया भर में ऐसा कहर बरपाया है कि इस कठिन समय में आदमी ही आदमी से कटा हुआ है. चीन से सभी देशों के आवाजाही वाले रास्ते बंद हैं. ऐसे में एक बेटे को इंतजार है कि जल्द से जल्द उसकी मां का शव आए और वह उनका अंतिम संस्कार कर सके. मुंबई का यह बेटा अपनी मां के पार्थिव शरीर को चीन से भारत लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहा है. चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने वहां मेडिकल सामग्रियों की एक खेप भेजने का फैसला किया है.

सरकार से लगाई है गुहार

पीड़ित डॉक्टर पुनीत मेहरा ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वापसी उड़ान में उनकी मां रीता मेहरा का पार्थिव शरीर वापस ले आया जाए. मृतका रीता मेहरा का शव चीन के हन्नान प्रांत के प्रांतीय अस्पताल में रखा हुआ है. चीन में कोरोना वायरस की महामारी के कारण सड़कें सुनसान पड़ी हैं, हवाई अड्डे पर भी सन्नाटा पसरा है.

Puneet Mehra: Due to some reason transportation process could not be initiated, I do not know if it was due to coronavirus. It has been so long & my mother's mortal remains are not yet back, I do not know what state she is in. I appeal to PM & government to bring her back. https://t.co/xTnohMFnBg pic.twitter.com/ZaP4FrhDPP

