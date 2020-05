मजदूरों पर प्रियंका गांधी की सियासत जारी, 'फर्जीवाड़ा करने वाली पार्टी है कांग्रेस'

लखनऊ: कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में प्रवासी मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वर्षों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने कई बार गरीबी हटाओ का नारा दिया. अगर कांग्रेस ने सचमुच गरीबी हटा दी होती तो राहुल गांधी दिल्ली में फ़ोटो किसके साथ खिंचवाते.

यदि गांधी परिवार की सरकारों ने नेशनल हेराल्ड, टू जी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और बोफोर्स घोटाले न किये होते तो आज भारत गरीबी मुक्त हो जाता. सवाल ये है कि दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के साथ फर्जीवाड़ा किया. उक्त बातें उत्तरप्रदेश की योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहीं.

मजदूरों पर प्रियंका गांधी की सियासत

Sandeep Singh, Personal Secretary to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra writes to UP Additional Chief Secy-Home, states, "as requested by you buses will reach Noida &Ghaziabad border at 5pm today, please keep a list of passengers&route map ready to ensure smooth coordination" pic.twitter.com/opQpjcIzJZ

प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है. प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि मंगलवार को एक बार फिर से आगरा के बॉर्डर पर बसें लगनी शुरू हो गई हैं. प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने मंगलवार को सवा 12 बजे यूपी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर जानकारी दी.

प्रियंका ने 1000 बस भेजने की बात कही थी

आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी. उनका आरोप है कि यूपी सरकार उन्हें बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है. वहीं योगी के सलाहकार का आरोप है कि कांग्रेस से बसों की डीटेल मांगी गई जिसमें बाइक-कार और ऑटो के नंबर थे.

'घोटाले करना कांग्रेस का पुराना इतिहास'

We have done preliminary inquiry & it has come to surface that out of the buses for which they sent details, many are turning out to be 2-wheelers, autos & goods carriers. It's unfortunate, Sonia Gandhi should answer why they are committing this fraud: Sidharth Nath Singh, UP Min pic.twitter.com/IUWD0LKwuF

— ANI UP (@ANINewsUP) May 19, 2020