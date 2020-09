Onam Fest पर विवाद, केरल के वित्त मंत्री ने वामन अवतार को बताया धोखा

तिरुनवंतपुरमः केरल की संस्कृति का केंद्रीय पर्व ओणम एक बार फिर राजनीति की स्तरहीन बयानबाजी की भेंट चढ़ गया. दरअसल इस बार बिगड़े बोल हैं केरल राज्य के वित्तमंत्री थॉमस इसाक के, थॉमस इसाक ने वामनअवतार के लिए धोखेबाज शब्द का प्रयोग किया है. इसके बाद से राज्य में सियासी बवाल और बयान जारी हैं. थॉमस इसाक के इस कथन के बाद से केरल भाजपा ने आपत्ति जताई है.

शुभकामना देने में किया विवादित ट्वीट

दरअसल, वित्त मंत्री थॉमस इसाक राज्य के लोगों को ओणम उत्सव की शुभकामनाएं दे रहे थे, साथ ही 14 तरह की सब्जियों के उचित मूल्य की घोषणा कर रहे थे.

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हम महाबली (राजा बलि) का उत्सव मनाते हैं, न कि उन वामन का जिन्होंने महाबलि के साथ धोखेबाजी की. महाबली ने किसी के साथ जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया.

Happy Onam! We celebrate Mahabali who did not discriminate by caste or creed , not Vamana who cheated him.This edition of harvest festival has something to celebrate. Kerala has announced floor prices for 14 types of vegetables in its drive for self sufficiency in vegetables.

भाजपा ने जताई नाराजगी

वामन अवतार के लिए धोखेबाजी जैसा शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर भाजपा ने नाराजगी जताई है और मार्क्सवादी नेता से इसके लिए माफी मांगने को कहा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि इसाक को अपनी टिप्पणी पर भगवान विष्णु के भक्तों से माफी मांगनी चाहिए.

सुरेंद्रन ने यह भी कहा कि ओणम का सबसे बड़ा उत्सव राज्य के एर्नाकुलम जिले के थ्रिक्काकारा में भगवान वामन के मंदिर में मनाया जाता है. सुरेंद्रन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, 'इसाक ने वामन का अपमान किया है, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु के श्रद्धालुओं से माफी मांगनी चाहिए.

इसाक ने एक और ट्वीट में किया स्पष्टीकरण

वामन अवतार पर किए गए ट्वीट पर जब विवाद बढ़ा तो इसाक ने एक और ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि वह केवल शास्त्रों के एक कथा की व्याख्या कर रहे थे. इसाक ने लिखा कि उन सभी के लिए जो मेरे ओणम ट्वीट के बारे में परेशान हैं, स्वीकार करें कि कई कथन हो सकते हैं.

To all those who have been upset about my Onam tweet: Accept that there can be many narratives. I was referring to the one by Sahodaran Aiyyapan, an ardent disciple of Sree Narayana Guru. If you are not convinced read his Onapatu, the most popular Onam song of Kerala.

— Thomas Isaac (@drthomasisaac) August 31, 2020