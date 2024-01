Ram Mandir Live: प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा दिन, आज राम लला का होगा भव्य स्नान

Ayodhya Ram Mandir Live Updates: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर श्रीराम की मूर्ति बनाई है.



उन्होंने कहा, 'इसे पूरा करने में मुझे 5 दिन लगे. इसकी ऊंचाई सिर्फ 1.3 सेमी है. यह दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति है. मैं इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उपहार में दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे श्री राम संग्रहालय में स्थान मिले.'

#WATCH | Jaipur: Guinness World Record holder sculptor Navaratna Prajapati carves out a statue of Shri Ram on the tip of a pencil.

He says, "It took me 5 days to complete it. And it is just 1.3cm in height... This is the smallest statue in the world. I will gift this to the Shri… pic.twitter.com/c9nRo0duCM

— ANI (@ANI) January 21, 2024