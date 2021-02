IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी ने लिया संन्यास

नई दिल्ली: वनडे और टी-20 क्रिकेट में गेंदबाजों पर कहर बरपाने वाले शानदार बल्लेबाज यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) ने संन्यास की घोषणा कर दी है. 38 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले यूसुफ पठान के नाम कई रिकॉर्ड हैं. यूसुफ IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. यूसुफ 2007 टी-20 वर्ल्डकप और 2011 वनडे वर्ल्डकप में भारतीय अभियान के हिस्सा रहे हैं.

विस्फोटक बल्लेबाजी के लिये जाने जाते थे यूसुफ पठान

टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) को धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिये जाना जाता था. उन्होंने भारत की ओर से कई यादगार पारियां खेली हैं. यूसुफ पठान ने IPL में राजस्थान रॉयल्स की ओर से मात्र 37 गेंद पर शतक लगाया था और मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान को शानदजार जीत दिलाई थी.

I thank my family, friends, fans, teams, coaches and the whole country wholeheartedly for all the support and love. #retirement pic.twitter.com/usOzxer9CE

