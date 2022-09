Viral Video: हॉन्गकॉन्ग के खिलाड़ी ने दीपक चाहर को किया कॉपी, दर्शकों के बीच जाकर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज

India vs Honkong, Kinchit Shah proposes Girlfriend: यूएई की सरजमीं पर खेले जा रहे एशिया कप 2022 का चौथा मैच भारत और हॉन्गकॉन्ग की टीम के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली की विस्फोटक अर्धशतकीय पारियों के दम पर 40 रन की जीत हासिल की और अब सुपर-4 में अफगानिस्तान के बाद जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में हॉन्गकॉन्ग की टीम सिर्फ 152 रन ही बना सकी.

दीपक चाहर के अंदाज में किया प्रपोज

मैच में भले ही हॉन्गकॉन्ग की टीम को हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन उस टीम में शामिल भारतीय मूल के खिलाड़ी किंचित शाह ने ऐसा काम किया जिसे देखकर सभी अपना दिल हार गये हैं. किंचित शाह ने मैच के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर के अंदाज में ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घुटने पर बैठकर किया प्रपोज

मैच खत्म होने के बाद किंचित शाह टीम की जर्सी पहने हुए ही दर्शकों के बीच पहुंच गये, लोग इस खिलाड़ी को देखकर अभी अपनी हैरानी को थाम भी नहीं पाये थे कि वो एक लड़की के पास पहुंच गये और घुटनों पर बैठकर रिंग के साथ प्रपोज कर दिया. यह लड़की किंचित शाह की गर्लफ्रेंड थी जो कि पूरी सफेद ड्रेस में नजर आ रही थी.

किंचित की गर्लफ्रेंड ने प्रोपजल पर तुरंत हां कर दिया जिसके बाद इस खिलाड़ी ने उन्हें रिंग पहना दी. किंचित शाह का यह प्रपोजल स्टेडियम में लगी बिग स्क्रीन पर नजर आ रहा था, जिसे कॉमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर, संजय बांगड़ और शो होस्ट जतिन सप्रू भी देख रहे थे. इस सीन को देखकर हॉन्ग कॉन्ग की पूरी टीम जोर-जोर से तालियां बजा रही थी.

भारत में ही हुआ था किंचित का जन्म

गौरतलब है कि किंचित शाह भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जिनका जन्म मुंबई हुआ था. किंचित की तरह उनके पिता भी क्रिकेट ही खेला करते थे. जब किंचित 3 महीने के थे तब उनके पिता पूरे परिवार के साथ हॉन्गकॉन्ग शिफ्ट हो गई थी. किंचित ने अपने पिता को क्रिकेट खेलते हुए देखकर प्रेरणा ली और 10 की उम्र में लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया.

यहां देखें वीडियो-

Hong Kong player proposing to his GF post India vs Hong Kong match… pic.twitter.com/b0FIWJd0h4

— Kalim Khan (@Kallerz37) August 31, 2022