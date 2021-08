Paralympics: मेडल पक्का करने के बाद भाविना ने कहा- मैं खुद को दिव्यांग नहीं मानती

नई दिल्ली: भाविना ने शनिवार को रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर-3 मियाओ को 3-2 से हराने के लिए जोरदार वापसी की और स्वर्ण पदक के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली. भाविना स्वर्ण पदक हासिल करने से अब महज एक कदम दूर रह गई हैं.

पैरालम्पिक खेलों (Paralympic Games) के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने शनिवार को कहा कि वह खुद को दिव्यांग नहीं मानती और तोक्यो खेलों में उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है.

बारह महीने की उम्र में पोलियो की शिकार हुई भाविना ने कहा, ‘मैं खुद को दिव्यांग नहीं मानती. मुझे हमेशा से यकीन था कि मैं कुछ भी कर सकती हूं और मैंने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है और पैरा टेबल टेनिस भी दूसरे खेलों से पीछे नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने चीन के खिलाफ खेला है और यह हमेशा कहा जाता है कि चीन को हराना आसान नहीं होता है. मैंने आज साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है. हम कुछ भी कर सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि खेल के मानसिक पहलू पर फोकस करने से उन्हें मैच के दौरान मदद मिली.

भाविना ने बताया कि ‘मेरा दिन सुबह चार बजे शुरू हो जाता है और मैं ध्यान तथा योग के जरिये मानसिक एकाग्रता लाने का प्रयास करती हूं. मैचों के दौरान कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां करते हैं और अंक गंवा देते हैं लेकिन मैने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा.’

