CSK vs MI: मुंबई की हार पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा, पांड्या की जमकर लगाई क्लास

नई दिल्लीः IPL 2024, CSK vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 29वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े में खेला गया. मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रनों से शानदार जीत मिली. चेन्नई की इस जीत के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना हो रही है. पांड्या की गेंदबाजी के साथ उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं.

हार्दिक पांड्या पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या की जमकर क्लास लगाई है और उनकी गेंदबाजी और कप्तानी को साधारण बताया है. सुनील गावस्कर ने कहा कि मेरे देखने में लंबे समय बाद हार्दिक पांड्या की इतनी खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है. आखिरी ओवर में वे जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, उसे देखकर मुझे यही लग रहा था कि वे जानबूझकर धोनी से छक्का खाने आए हैं.

'पांड्या ने की साधारण गेंदबाजी और कप्तानी'

सुनील गावस्कर ने आगे कहा कि मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल साधारण गेंदबाजी और कप्तानी दिखाई है. बता दें कि चेन्नई बनाम मुंबई मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट जरूर चटकाए लेकिन अपने 3 ओवर में उन्होंने 43 रन खर्च किए. इसके अलावा बल्लेबाजी में भी पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए और महज 2 रन बनाकर ही तुषार देशपांडे की गेंद पर कैच आउट हो गए.

धोनी ने 500 की स्ट्राइक रेट से बनाए 20 रन

बात अगर CSK बनाम MI मुकाबले की करें, तो हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आई चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए. इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने 20वें ओवर में हार्दिक की गेंद पर 500 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रनों की धुआंधार पारी खेली. अंत में मुंबई पर धोनी के यही 20 रन भारी पड़े और मुकाबला रोहित शर्मा की शतकीय पारी के बावजूद 20 रनों से मुंबई के हाथ से निकल गया.

