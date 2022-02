IPL Mega Auction: नीलामी में गुजरात का पहला खिलाड़ी बना ये धुरंधर, लुटा दिए 3 गुना पैसे

नई दिल्ली: Mohammed Shami IPL: भारतीय टीम के धुरंधर गेंदबाज मोहम्मद शमी को नई फ्रेचाइजी गुजरात ने अपना पाले में किया. आईपीएल 2022 के नीलामी में गुजराज टाइटन्स ने अपने पहले खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद शमी को खरीदा है. वे 6 करोड़ 25 लाख रुपए में पांड्या की टीम से जुड़े.

पहले पंजाब के लिए खेलते थे शमी

Congratulations to Shami on joining the Gujarat Titans#TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/5q13EjwPtb

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022