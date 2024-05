ICC ने महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल का किया ऐलान, इन दिन होगा भारत-पाकिस्तान का भिड़ंत

नई दिल्ली: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रविवार 5 मई को महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल का ऐलान किया है. टूर्नामेंट का 9वां संस्करण 3 अक्टूबर से शुरु होगा. फाइनल समेत टोटल 23 मैच खेले जाएंगे. महिला टी 20 वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा. इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेगी. इन 10 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. हर टीम चार-चार मैच खेलेगी.

भारत-पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर

टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 4 अक्टूबर को होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच 6 अक्टूब को भिड़ंत होगी. टीम इंडिया का तीसरा मैच 9 अक्टूबर को होगा और चौथा मैच 13 अक्टूबर को होगा. टूर्नामेंट के सभी मैच ढाका और सिलहट में खेले जाएंगे.

टी 20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप

ग्रुप ए- भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, क्वालीफायर 1

ग्रुप बी- साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, क्वालीफायर 2

टी20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल

1 मैच- 3 अक्टूबर (इंग्लैंड VS साउथ अफ्रीका, ढाका)

2 मैच- 3 अक्टूबर( बांग्लादेश VS क्वालीफायर 2, ढाका )

3 मैच- 4 अक्टूबर( ऑस्ट्रेलिया VS क्वालीफायर 1, सिलहट)

4 मैच 4 अक्टूबर (भारत VS न्यूजीलैंड, सिलहट)

5 मैच 5 अक्टूबर( साउथ अफ्रीका VS वेस्टइंडीज, ढाका)

6 मैच 5 अक्टूबर( बांग्लादेश VS इंग्लैंड, ढाका)

7 मैच 6 अक्टूबर( न्यूजीलैंड VS क्वालीफायर 1, सिलहट)

8 मैच 6 अक्टूबर( भारत VS पाकिस्तान, सिलहट)

9 मैच 7 अक्टूबर( वेस्टइंडीज VS क्वालीफायर 2, ढाका)

10 मैच 8 अक्टूबर( ऑस्ट्रेलिया VS पाकिस्तान, सिलहट)

11 मैच 9 अक्टूबर( बांग्लादेश VS वेस्टइंडीज, ढाका)

12 मैच 9 अक्टूबर( भारत VS क्वालीफायर 1, सिलहट)

13 मैच 10 अक्टूबर( साउथ अफ्रीका VS क्वालीफायर 2, ढाका)

14 मैच 11 अक्टूबर( ऑस्ट्रेलिया VS न्यूजीलैंड, सिलहट)

15 मैच 11 अक्टूबर( पाकिस्तान VS क्वालीफायर 1, सिलहट)

16 मैच 12 अक्टूबर( इंग्लैंड VS वेस्टइंडीज, ढाका)

17 मैच 12 अक्टूबर( बांग्लादेश VS साउथ अफ्रीका, ढाका)

18 मैच 13 अक्टूबर( पाकिस्तान VS न्यूजीलैंड, सिलहट)

19 मैच 13 अक्टूबर( भारत VS ऑस्ट्रेलिया, सिलहट)

20 मैच14 अक्टूबर (इंग्लैंड VS क्वालीफायर 2, ढाका )

पहला सेमीफाइनल- मैच 17 अक्टूबर: पहला सेमीफाइनल, सिलहट

दूसरा सेमीफाइनल- मैच 18 अक्टूबर: दूसरा सेमीफाइनल, ढाका

फाइनल- मैच 20 अक्टूबर: फाइनल, ढाका

