Ind vs SA T20: बिल्कुल फ्री में यहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच, जानें किसका पलड़ा है भारी

India vs South Africa T20 Where to Watch Live: भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज रात 8.30 बजे से डरबन में पहला टी20 मैच खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार दोनों टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं. जानें इस हाईप्रोफाइल मुकाबले को आप कहां फ्री में देख सकते हैं.