Tokyo Olympics: टोक्यो में विश्वविजय करके भारत लौटे धुरंधर खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय खिलाड़ी आज हिंदुस्तान वापस लौट आए. भारत ने टोक्यो में अपने ओलंपिक इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है. लंदन ओलंपिक की मेडल टैली को पीछे छोड़ते हुए भारत ने इस बार कुल 7 मेडल अपने नाम किया. 2008 के बाद पहली बार भारत को स्वर्ण पदक भी मिला.

दिल्ली एयरपोर्ट में हुआ स्वागत

Indian athletics team returns from #TokyoOlympics to Delhi. India finished the quadrennial event with their highest medal count (1 gold, 2 silver, 4 bronze)

Pic source: SAIMedia Twitter pic.twitter.com/YYpTxA6w6D

— ANI (@ANI) August 9, 2021