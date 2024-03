अभिषेक शर्मा ने SRH के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाया, फिर भी युवराज बोले- स्पेशल चप्पल इंतजार कर रहा

नई दिल्लीः IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने 23 बॉल में आक्रामक तरीके से 63 रन बनाए. अभिषेक शर्मा के इस प्रदर्शन की काफी तारीफ हो रही है लेकिन उनके गुरु युवराज सिंह ने उनकी खिंचाई की है. युवराज ने सोशल मीडिया पर अभिषेक की पारी की तारीफ की लेकिन उनके आउट होने के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की.

युवराज सिंह ने लिखा, 'वाह अभिषेक सर वाह. बहुत ही शानदार पारी खेली. लेकिन आउट होने के लिए क्या बेहतरीन शॉट चुना. लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं. स्पेशल चप्पल इंतजार कर रहा है.' वहीं युवराज ने 34 गेंद में नाबाद 80 रन की पारी खेलने वाले हेनरिक क्लासेन की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'ग्रेट नॉक बाइ क्लासी.'

Waah sir Abhishek waah great innings but what a splendid shot to get out on! Laaton ke bhoot baaton se nahi maante! Special waiting for you now @IamAbhiSharma4

Great knock by Klassy #Klaasen! #SRHvMI #IPL2024

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 27, 2024