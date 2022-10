क्या IPL पर लगने वाला है बैन? अदालत में पहुंची याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

Supreme Court of India On petition to Ban IPL: दुनिया की सबसे मशहूर टी20 लीग आईपीएल को बैन करने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.