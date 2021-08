Tokyo Olympic: डिस्कस थ्रो में भारत को लगा बड़ा झटका, कमलप्रीत कौर के हाथ से फिसला मेडल

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक) का फाइनल हुआ. इसमें भारत की कमलप्रीत कौर हिस्सा लिया लेकिन उनके हाथ निराशा लगी और वे इतिहास रचने से चूक गईं.

कमलप्रीत ने किये 3 फाउल

भारत की कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में छठे स्थान पर रही हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 63.70 मीटर का रहा. कमलप्रीत के तीन थ्रो फाउल रहे. उन्हें मेडल हासिल करने के लिए 65.72 मीटर से ज्यादा का थ्रो करना था.

It’s #golfor Valarie Allman of @TeamUSA in the women’s discus throw on her Olympic debu@WorldAthletics | #StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Athletics pic.twitter.com/WeIx1j5Ptx

— Olympics (@Olympics) August 2, 2021