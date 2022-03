बीच मैदान कोहली का खुलासा, सचिन के बजाय इस खिलाड़ी को बताया अपना सुपरहीरो

मोहाली: विराट कोहली ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान 100 टेस्ट पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वे 12वें क्रिकेटर बने. कोहली अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में भले ही अर्धशतक से चूक गए हों लेकिन दर्शकों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया.

मुझसे सीख ले सकती हैं आने वाली पीढ़ी- कोहली

विराट कोहली ने शुक्रवार को कहा कि वह चाहते हैं कि ‘अगली पीढ़ी’ इस तथ्य से प्रेरणा ले कि वह बेहद व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच तीनों प्रारूपों में खेलने के बावजूद यह उपलब्धि हासिल कर पाए. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस स्टार क्रिकेटर को शुक्रवार को यहां उनके 100वें टेस्ट के मौके पर सम्मानित किया.

