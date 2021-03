वनडे में 7 हजार रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं मिताली राज

नई दिल्ली: हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को एक और शानदार उपलब्धि मिली है. मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे में एकदिवसीय क्रिकेट करियर में 7 हजार रन पूरे कर लिये. ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं.

मिताली ने चौथे वनडे में तेज गेंदबाज टुमी शेखुखुने की गेंद पर आउट होने से पहले 71 गेंद में 45 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके जड़े.

Magnificent Mithali#TeamIndia ODI skipper becomes the first woman cricketer to score 7⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs.

What a performer she has been@M_Raj03 @Paytm #INDWvSAW pic.twitter.com/qDa6KZymlg

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 14, 2021