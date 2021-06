WTC Final 2021: विराट सेना को हरा न्यूजीलैंड बना टेस्ट का पहला विश्व चैंपियन

नई दिल्ली: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को करारी शिकस्त दी और टेस्ट इतिहास का पहला विश्व चैंपियन बना. कप्तान केन विलियमसन की अगुवाई में कीवियों ने शानदार खेल दिखाया और भारत को 8 विकेट से मात दी.

NEW ZEALAND ARE THE INAUGURAL ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP WINNERSWTC21 Final | #INDvNZ | @BLACKCAPS pic.twitter.com/HMIaYI32Az

— ICC (@ICC) June 23, 2021