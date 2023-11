VIDEO: शॉर्ट बॉल पर सवाल पूछने पर भड़के श्रेयस, कभी नहीं देखा होगा अय्यर का ऐसा रूप

नई दिल्लीः भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं कि वह शॉर्ट बॉल के खिलाफ असहज होते हैं. यही वजह है कि विपक्षी टीमें उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल के प्लान के साथ आती हैं. इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर से सवाल किया गया जिस पर भारतीय बल्लेबाज का जवाब वायरल हो गया है. श्रेयस ने कहा कि यह सब आप लोगों की ओर से बाहर माहौल बनाया जा रहा है.

श्रेयस से पूछा गया था ये सवाल

दरअसल श्रेयस अय्यर से पूछा गया था कि वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही शॉर्ट बॉल आपके लिए प्रॉब्लम रही है लेकिन आज हमने कई अच्छे शॉट देखे. आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसे तैयारी करेंगे? इस पर श्रेयस ने कहा, जब आप मेरे लिए प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है.

श्रेयस अय्यर का जवाब हुआ वायरल

इस पर पत्रकार ने कहा कि प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये आपको परेशान करती है. श्रेयस अय्यर ने कहा, मुझे परेशान करती है? आपने देखा कि मैंने कितने रन पुल शॉट पर बटोरे? खासकर जो चौके के लिए गए. आप जानते हैं जब आप बॉल को हिट करते हैं तो आप कहीं भी आउट हो सकते हैं. चाहे वह शॉर्ट बॉल हो, या ओवरपिच बॉल.

Shreyas giving clarification on his purported weakness against short balls..

#ShreyasIyer pic.twitter.com/5FQP5hhACk

— Shawstopper (@shawstopper_100) November 2, 2023