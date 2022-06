BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने नई पारी के लिए मांगा समर्थन, जानिए इसके मायने

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली नई शुरुआत करने जा रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी. सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए उन्होंने अपने फैंस से समर्थन मांगा और कहा कि वह नई शुरुआत करने जा रहे हैं.

जानिए सौरव गांगुली ने क्या ट्वीट किया

सौरव गांगुली ने कहा, 'साल 1992 में मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी 2022 मेरे क्रिकेट करियर के 30 साल पूरे होने का साल है. तब से अब तक क्रिकेट ने मुझे काफी कुछ दिया है. सबसे अहम कि इसने मुझे आप सभी का समर्थन दिलाया है. मैं हर एक समर्थक का आज शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने भी मेरी इस यात्रा में भागीदारी दी और मुझे वहां पहुंचाया जहां आज हूं. आज मैं एक ऐसी चीज को शुरू करने की योजना बना रहा हूं जिससे मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जीवन के इस नए अध्याय में आपका साथ मिलेगा.'

क्या राजनीति में जाएंगे सौरव गांगुली

सौरव गांगुली के ट्वीट से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सौरव गांगुली राजनीति में जा सकते हैं. हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सौरव गांगुली के घर गए थे. ऐसे में उनके राजनीति में हाथ आजमाने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस ट्वीट को इसका संकेत माना जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी लगी थी, लेकिन उस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. इसके बाद उन अटकलों पर विराम लग गया था.

Sourav Ganguly has not resigned as the president of BCCI: Jay Shah, BCCI Secretary to ANI pic.twitter.com/C2O3r550aL

— ANI (@ANI) June 1, 2022