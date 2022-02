IPL Auction 2022: मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना पर नहीं लगी बोली, CSK ने दिया था झटका

नई दिल्लीः बेंगलुरू में हो रही आईपीएल नीलामी के पहले दिन सबसे हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है. चेन्नई के लिए खेलते हुए रैना का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है. हालांकि, पिछला सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं था.

IPL में सुरेश रैना का अब तक का प्रदर्शन

अहमदाबाद साथ ही रैना को अपने साथ जोड़कर उनके आईपीएल अनुभव का भी इस्तेमाल करना चाहती है. आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रैना तीसरे नंबर पर है.

उन्होंने आईपीएल में अब तक 205 मैचों में 32.51 की औसत और 136.76 की स्ट्राइक रेट से 5528 रन बनाए हैं. उनमे नाम एक शतक और 39 अर्धशतक दर्ज है. इस दौरान उन्होंने अब तक 506 चौके और 203 छक्के लगाए हैं.

Veteran Suresh Raina is up next - His base price is INR 2 Crore and he is UNSOLD #TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022