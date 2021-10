Jammu Kashmir: गैर कश्मीरियों पर फिर आतंकियों ने किया हमला, 2 की मौत और 1 घायल

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहे हैं और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है. कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक बार फिर बिहार के रहने वाले मजदूरों को निशाना बनाया है.

आतंकियों ने रविवार शाम कुलगाम के वनपोह इलाके में बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों को गोली मारी है. हमले में दो मजदूरों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर है. घटना के बाद इलाके में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों को भेजा गया है.

Terrorists fired indiscriminately upon non-local labourers at Wanpoh area of Kulgam. In this terror incident, 2 non-locals were killed and 1 injured. Police & Security Forces cordoned off the area. Details awaited: J&K Police pic.twitter.com/nLBU6PSzlm

