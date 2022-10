चाहते हैं विराट कोहली जैसी फिटनेस? इस डाइट प्लान को तुरंत करें फॉलो, होगा तगड़ा फायदा

Virat Kohli fitness plan Diet Chart: मौजूदा समय में जिस तेजी से क्रिकेट खेला जा रहा है किसी भी खिलाड़ी के लिये तीनों प्रारूप में खेलना लगभग नामुमकिन सा नजर आता है. हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने यह साबित किया है कि अगर फिटनेस पर काम किया जाये तो ये मुमकिन है. इतना ही नहीं फिट रहने का फायदा आपको खेल के दूसरे आयामों पर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि विकेट के बीच दौड़ और बेहतरीन फील्डिंग में भी चीते जैसी फुर्ती देखने को मिलती है.

एक दशक पहले भारतीय टीम में नजर नहीं आती थी फिटनेस

आज से करीब एक दशक पहले जब भारतीय टीम को देखा जाता था तो उसकी सबसे कमजोर चीज फील्डिंग ही नजर आती थी. शरीर पर ज्यादा न देने वाले खिलाड़ी कई बार गेंद को रोकने का प्रयास भी नहीं करते थे या फिर वो सिर्फ प्रयास बनकर ही रह जाता था क्योंकि खिलाड़ी सही समय तक पहुंच ही नहीं पाते थे. लेकिन ये विराट कोहली ही हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस में बदलाव कर न सिर्फ टीम के खिलाड़ियों को बल्कि देश भर के लाखों युवाओं को भी फिटनेस पर ध्यान देने के लिये प्रेरित किया.

विराट कोहली अपने करियर के शुरुआती दिनों में थोड़े ज्यादा हेल्दी नजर आते थे जिसके चलते उन्हें युवराज ने चीकू कहकर पुकारना शुरू कर दिया. हालांकि उन्होंने फिर अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और खुद में ऐसा बदलाव लाये कि आज के समय में अगर आपको टीम इंडिया में जगह बनानी है तो फिटनेस लेना जरूरी है. यो-यो टेस्ट और पृथ्वी शॉ का लगातार टीम से बाहर रहना इसी का उदाहरण है.

खुद को ऐसे फिट रखते हैं विराट कोहली

ऐसे में हर कोई विराट कोहली जैसी फिटनेस हासिल करने के लिये उनके डाइट प्लान और फिटनेस रूटिन के चार्ट के बारे में जानना चाहता है. विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद इस बात का खुलासा किया था और बताया था कि वो ऐसा क्या करते हैं ताकि खुद को फिट रख सकें.

कोहली ने कहा,'एक समय था जब मैंने डाइट और फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने काफी मेहनत की और अपने खाने की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है. अब मैं पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया हूं. मैं हमेशा कोशिश करता हूं जो भोजन मैं ले रहा हूं उसके बारे में मुझे अच्छे से पता हो. मैं चीजों को आसान रखता हूं. मैं अपनी डाइट में कोई चीनी, कोई ग्लूटेन नहीं लेता और कोशिश करता हूं कि जितना हो सके डेयरी से भी परहेज रहे. एक और ट्रिक जिसने मुझे अपने हेल्थ को कंट्रोल करने में मदद की है, वह यह है अपनी भूख की सिर्फ 90 प्रतिशत क्षमता को ही भरता हूं.'

