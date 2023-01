National Racing Championship में हुआ बड़ा हादसा, दिग्गज रेसर की हुई एक्सीडेंट में मौत

National Racing Championship: भारतीय रेसिंग के उभरते सितारे और मशहूर रेसर के ई कुमार बड़े हादसे का शिकार हो गये जिसके चलते 59 वर्ष की उम्र में उन की मौत हो गई. ई कुमार मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किये जा रहे नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप का हिस्सा बने हुए थे जहां पर वो MRF MMAC एफएमएससीआई भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैम्पियनशिप के दूसरे दौर के दौरान हादसे का शिकार हो गये.

रेस के दौरान दूसरी कार से टकरा गई थी गाड़ी

मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर हुए इस हादसे के कारण उनकी मौत हो गई. दुर्घटना उस समय हुई जब कुमार की कार सुबह सलोन कार रेस के दौरान दूसरे प्रतिद्वंद्वी की कार से टकरा गई. कार ट्रैक से छिटककर घेरे से टकराई और नीचे गिर गई.

कुछ ही मिनटों में रेस रोक दी गई और कुमार को मलबे से निकाला गया. उन्हें एंबुलैंस से पास के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों के पूरे प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

मौत के बाद रेस को कर दिया गया बंद

टूर्नामेंट के चेयरमैन विकी चंडोक ने कहा ,‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है. कुमार अनुभवी रेसर थे. मैं उन्हें कई सालों से जानता था. एमएमएससी और पूरा रेसिंग जगत उनके निधन पर शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार को सांत्वना देता है.’

उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. कुमार के सम्मान में दिन की बाकी रेस रद्द कर दी गई.

The crash that led to the death of veteran racer K.E. Kumar at the Madras International Circuit pic.twitter.com/jht1ysdzEv

— Santhosh Kumar (@giffy6ty) January 8, 2023