पंत के बाद नसीम शाह ने रौतेला के साथ रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, फिर से ट्रोल हो गईं उर्वशी

Naseem Shah on Urvashi Rautela viral video: बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया उर्वशी रौतेला अपने बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों के चलते लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत उनसे मिलने के लिये होटल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया और उन्हें इंतजार कर वापस लौटना पड़ा.

पंत के साथ रिश्ते पर किया था दावा

इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत के नाम के बजाय उनके इनिशियल्स RP का इस्तेमाल किया. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालकर पंत पर निशाना साधा और लिखा कि सुर्खियों में बने रहने के लिये लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, मेरा पीछा छोड़ दो बहन. इसके जवाब में रौतेला ने लिखा कि छोटू भैया, क्रिकेट खेलने पर ध्यान दो.

इस दौरान उर्वशी ने ये भी दावा किया था कि उन्हें क्रिकेट देखने का कोई शौक नहीं है, हालांकि एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच भिड़ंत हुई तो वो एक बार फिर से स्टेडियम में भारतीय टीम को चीयर करती हुई नजर आई. वहीं सुपर-4 में जब भारत-पाकिस्तान मैच खेला जा रहा था तो उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह के मैच की कुछ झलक और उनकी तस्वीरें नजर आ रही थी.

नसीम शाह के साथ रौतेला ने शेयर किया था वीडियो

इस पोस्ट के बाद से ही लगातार दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगाये जाने लगे. अभी उर्वशी के पाकिस्तानी गेंदबाजी के साथ रिलेशनशिप में आने की बात पर चर्चा जोर ही पकड़ रही थी कि नसीम शाह का एक और वीडियो वायरल होने लगा है, जिसमें उनसे उर्वशी रौतेला के साथ उनके रिश्ते पर सवाल किया गया.

इसके जवाब में नसीम शाह ने जो जवाब दिया उसे सुनकर लोग फिर से उर्वशी रौतेला को ट्रोल करने में जुट गये हैं. नसीम शाह ने सवाल के जवाब में कहा कि कौन उर्वशी रौतेला, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन हैं और क्यों मेरा एडिटेड वीडियो शेयर किया है. नसीम शाह के इस जवाब के बाद लोगों ने उर्वशी रौतेला को फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

यहां देखें वीडियो-

Very politely and with a smile, #NaseemShah asked, "Who is Urvashi?"#UrvashiRautela pic.twitter.com/eJjHTgUI6e

— Oh, Lady Mania! (@OhLadyMania) September 10, 2022