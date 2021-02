संन्यास के ऐलान के बाद भावुक हुए यूसुफ पठान, सचिन से जुड़े इस पल को बताया सबसे बेहतरीन

बड़ौदा: एमएस धोनी की कप्तानी में दो बार विश्व कप जीतने वाले टीम इंडिया के सदस्य रहे ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने शनिवार को क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. 38 साल के यूसुफ ने संन्यास की घोषणा अचानक से की. दरअसल पिछले दो सीजन से उन्हें आईपीएल में भी कोई खरीदार नहीं मिला था. ऐसे में किसी को उनके इस फैसले पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ.

भारत के लिए 57 वनडे और 22 टी20 मैट खेलने वाले यूसुफ पठान ने साल 2007 के टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था. फाइनल से पहले वीरेंद्र सहवाग चोटिल हो गए थे ऐसे में यूसुफ गौतम गंभीर के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे थे. उस मैच में उन्होंने 8 गेंद पर 15 रन की पारी खेली थी.

I thank my family, friends, fans, teams, coaches and the whole country wholeheartedly for all the support and love. #retirement pic.twitter.com/usOzxer9CE

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) February 26, 2021